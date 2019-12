Kleine Zeitung +

Kein Fressen, kein Wasser Hund drei Tage in Wohnung eingeschlossen: Frau angeklagt

Zwei verschiedene Fälle von Tierquälerei werden in der kommenden Woche am Landesgericht Klagenfurt verhandelt. Masttiere mit zu engen Ketten fixiert. Hund in Wohnung gesperrt.