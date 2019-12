Facebook

Am Donnerstag stahl ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 21 und 23 Uhr eine Fotografentasche mit gesamter Ausrüstung eines 30-jährigen Mannes. Dieser war als Fotograf für eine Weihnachtsfeier gebucht, die in dem Villacher Hotel zur Tatzeit stattfand.