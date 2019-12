Am Freitag gegen 9.30 kam es zu einem Unfall im Gemeindegebiet von Paternion. Der 73-jährige Autolenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

© KLZ

Ein 73-jähriger Mann aus Paternion fuhr am Freitagvormittag mit seinem Auto auf der Kreuzner Straße in Pöllan in Fahrtrichtung Pogöriach.