Der brasilianische Künsler Daniel Torres zeigt seine Werke noch bis 9. Jänner in der Galeria Tart in der Villacher Widmanngasse.

Andreas Mörtl, Claudia Schmölzer, Daniel Torres, Julia Maria, Bettina Assinger, Claudia Ebner und Christian Schmölzer von links) © kk

Seit wenigen Tagen und bis 9. Jänner läuft die Ausstellung „Bis zum Hals“ des brasilianischen Künstlers Daniel Torres in der Galeria Tart in der Villacher Widmanngasse. Die Werke haben den weiblichen Hals als Ansatzpunkt und beschäftigen sich mit dem Thema Gewalt an Frauen. Bei der Vernissage dabei: Designerin Bettina Assinger, Veronica Schell und Daniela Fili (Präsidentinnen von „AustriaBrasil“), Andreas Mörtl (Stern-Besitzer), Andrea Galler (Schoenheitsexpertin), Claudia Ebner (Sugaria) und Bildhauer Reinhard Schell.