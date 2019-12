1,7 Millionen Euro kostet der Winterdienst dem Land heuer in der Region. Neues Salzsilo in Warmbad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Winterdienst ist bereit für den Einsatz © (c) twixx - stock.adobe.com

Ziehen Schnee und Kälte ins Land, hat auch der Winterdienst wieder Hochsaison. 1,7 Millionen Euro hat das Land Kärnten dafür heuer in Villach Stadt und dem Umland budgetiert. Tonnenweise Streusalz ist eingelagert. In Warmbad steht seit Kurzem auch das bislang größte Salzsilo der Landesstraßenverwaltung, das ein Fassungsvolumen von 600 Tonnen hat. Auch der Wirtschaftshof in Villach ist gerüstet. „Unser Team wird ständig geschult und ist für die Schneeräumung bestens vorbereitet“, sagt Vizebürgermeisterin und Referentin für städtische Betriebe, Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ).