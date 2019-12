"Komplexe Systeme verstehen" - unter diesem Titel läuft derzeit eine Ausstellung des Wissenschaftskollektivs Biotop am Oberen Kirchenplatz in Villach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team von „Biotop“ bei der Vernissage am Oberen Kirchenplatz © kk

Unter dem Titel „Vortex” präsentiert das Wissenschaftskollektiv Biotop noch bis zum 25. Jänner eine Ausstellung zum Thema „Komplexe Systeme verstehen”. Eingerichtet wurde die Ausstellung in den ehemaligen Räumlichkeiten der Skaterboutique „Rollin“ am Oberen Kirchenplatz in Villach. Zu sehen sind interaktive Exponate, die sich mit dem Thema Komplexität auseinandersetzen. „Wir wollen unsere Besucher und Besucherinnen nicht mit Information überfrachten, sondern sie zum Staunen und zum Nachdenken anregen”, so der Villacher Lukas Hutter, freier Wissenschaftler und Gründer von „Biotop“, das sich der Vermittlung wissenschaftlicher Ideen verschrieben hat.

Öffnungszeiten: Do bis Sa (17 bis 20 Uhr und nach Vereinbarung.)