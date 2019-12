Facebook

(Archivfoto) © Weichselbraun

Eine Schlechtwetterfront zieht mit der Westströmung rasch über die Alpen nach Osten. Ein kleines Tief über Italien wirkt sich in Villach und im Umland heute, Freitag, vorübergehend am Nachmittag und am Abend aus. Die Wolken werden jedoch tagsüber bald wieder mehr und dichter und besonders ab dem Nachmittag ist sogar zeitweise vom Süden her mit leichtem oder mäßigem Schneefall zu rechnen. Kaum oder nur wenig Schnee ist nach Norden hin zu erwarten. "Es ist jedoch überall richtig winterlich, denn die Temperaturen kommen selbst in den Nachmittagsstunden kaum über den Gefrierpunkt hinaus", bemerkt Reinhard Prugger, Meteorologe beim privaten Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen erreichen zum Beispiel in Finkenstein am Nachmittag nur Werte um -1 Grad. Generell liegen die Werte heute bei -3 bis +1 Grad.