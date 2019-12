Renate Schmölzer aus Neu-Feffernitz ist derzeit mit ihren recycelten Taschen am Adventmarkt beim Parkhotel in Villach vertreten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schmölzer mit ihren recycelten Taschen © Holzfeind

Gegen den Wegwerftrend stellt sich eine Standlerin aus Villach. „Ich möchte eigentlich zeigen, dass man mit Dingen, die andere wegwerfen, etwas Schönes machen kann“, sagt Renate Schmölzer aus Neu-Feffernitz. Die gelernte Schneiderin hat sich der Fertigung von Umhänge- und Brieftaschen aus alten Kaffee- und Süßigkeitenverpackungen verschrieben. Noch bis Sonntag ist sie bei "Weihnachten im Park" beim Parkhotel in Villach vertreten. Noch bis 24. Dezember bieten heimische Aussteller und Kunsthandwerker beim Parkhotel ihre Waren an. Geöffnet hat der Markt immer donnerstags bis sonntags. An ausgewählten Tagen gibt es auch ein Rahmenprogramm.