Gaby Sailer organisiert auch heuer wieder den Sozialadvent © Holzfeind

"Gemeinsam statt einsam" lautet das Motto beim Villacher Sozialadvent. In der Adventhütte am Hauptplatz schenken heuer 18 Vereine gemeinsam für den guten Zweck aus. "Das Besondere an unserem Konzept ist, dass wir alles in einen Topf schmeißen, egal ob die Vereine unter der Woche oder an den starken Tagen am Wochenende vertreten sind. Daraus zahlen wir die Rechnungen, zehn Prozent gehen an jeweilige Projekte und der Rest wird auf Tagessätze aufgebaut, die den regionalen Vereinen direkt zugute kommen", sagt Organisatorin Gaby Sailer. Bis 24. Dezember hat der Adventstand noch geöffnet. Es gibt heiße Getränke, Kekse und vieles mehr.