Antonitsch ist großer VSV-Fan © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Während Österreichs U20-Nationalteam gerade in Minsk die Eishockey-WM bestreitet, schaut ein Villacher ganz genau hin. Doch nicht etwa, weil sechs Spieler des EC VSV mit an Bord sind, sondern weil Ex-Tennis-Ass Alexander Antonitsch Leiter der „Okanagan Hockey Academy“ in St. Pölten ist, die mit fünf Akteuren vertreten ist. Der bekannteste von ihnen ist Benjamin Baumgartner, der im „hauseigenen“ Verein, den „Vienna Tigers“, begann und inzwischen in der Schweiz als Profi für Furore sorgt. Begonnen hat alles vor zehn Jahren, als sich der eishockeybegeisterte Villacher und Tennis-Turnierdirektor in Kitzbühel Antonitsch entschied, eine Akademie in Niederösterreich zu eröffnen. „Wir sind schon stolz darauf, was uns da in dieser kurzen Zeit gelungen ist. Angefangen hat es mit ein paar Eishockeyvätern, die in der Region die Möglichkeit wollten, ihren Kindern Sport und Bildung verknüpft zu vermitteln. Durch Camps und Turniere im Sommer haben wir zudem in St. Pölten einen Ganzjahresbetrieb, was der Region wirtschaftlich auch nützt. Wir konnten 15 Millionen Euro an Wertschöpfung erzielen“, erzählt der 53-Jährige, dessen Sohn Sam (23) nun Profi in Dornbirn ist. Tochter Mira (20) arbeitet sich gerade in der Tennis-WTA-Tour nach oben.