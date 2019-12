Facebook

Marjan Kac (Dritter von links) mit Mitarbeitern nach einer erfolgreichen Essensausgabe bei der Westbahnhoffnung © Pacheiner (2)

Der Verein „Westbahnhoffnung Villach - Tabea Lebenshilfe“ hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2000 der Hilfe von Menschen in Not verschrieben. Nun ist der Verein aber selbst in Not geraten. 30.000 Euro fehlen heuer für einen positiven Budgetabschluss. Geld, an dem die Existenz der Einrichtung hängt. „Schaffen wir es nicht, das fehlende Geld durch Spenden aufzutreiben, müssten wir wohl zusperren“, schildert Leiter Marjan Kac die angespannte Situation.