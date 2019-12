Auf kulinarische Schmankerln aus Kärnten und Gemütlichkeit legt man in der neuen Adventhütte des "Palais 26" in Villach großen Wert.

Der neue Hoteldirektor Mario Gruber ist stolz auf die Adventhütte © Holzfeind

Rund 2,2 Millionen Euro wurde in den Umbau des ehemaligen Hotels "Post" am Villacher Hauptplatz investiert. Seit Mai präsentiert sich das Hotel im neuen Stil. Unter dem Namen "Palais 26" ist man heuer erstmals auch am Villacher Adventmarkt vertreten. "Wir legen Wert auf hochwertige und traditionelle Kärntner Produkte sowie Gemütlichkeit", erklärt der neue Hoteldirektor Mario Gruber. Auf der Getränkekarte findet sich beispielsweise Glühwein eines regionalen Winzers. "Ein Renner ist auch unsere knusprige Sausemmel und die Kärntner Käsnudel", sagt Gruber. Dass in den Adventhütten heuer in Villach wegen der neuen Raucherregelung nicht geraucht werden darf, stört Gruber nicht: "Wir spüren das nicht und bieten den Rauchern draußen eigene Raucherbereiche an", sagt Gruber.