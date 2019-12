Ein Pkw-Lenker prallte am Dienstag in einem Kreisverkehr gegen einen 37-jährigen Mann. Anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Lenker weiter.

Der durchgeführte Alkotest verlief positiv © APA/Gindl

Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Dienstagnachmittag in Villach. Gegen 17.30 Uhr stieß ein vorerst unbekannter Autolenker in einem Kreisverkehr einen Fußgänger (37) zu Boden. Der Villacher befand sich auf einem Schutzweg und wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Doch anstatt anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Pkw-Lenker weiter.