Am Sonntag geht die neue S-Bahn-Haltestelle am Raunaweg in Villach-Landskron in Betrieb. ÖBB, Land Kärnten und die Stadt Villach investierten 1,1 Millionen Euro.

Ab Sonntag bleiben die Zügeauch an der neuen S-Bahnhaltestelle in Landskron stehen © ÖBB/kk

Nach vier Monaten Bauzeit sind die Arbeiten an der neuen S-Bahn-Haltestelle in Villach-Landskron abgeschlossen. Ab Sonntag, 15. Dezember, können Fahrgäste am Raunaweg barrierefrei in die Züge der S-Bahn-Linie 2 zwischen Villach und Feldkirchen einsteigen. Die moderne Haltestelle erschließt ein weiteres Gebiet für das S-Bahn-Modell in Kärnten.