Christian Seiwald betreibt das Kinderland und den Bummelzug am Villacher Adventmarkt.

Christian © Holzfeind

Der Kinderzug und der große Bummelzug sind seit Jahren nicht mehr vom Villacher Advent wegzudenken. Der gebürtige Tiroler Christian Seiwald und sein Team sorgen dafür, dass der Betrieb tagtäglich funktioniert. "Der kleine Kinderzug wurde im Vorjahr generalüberholt. Dennoch muss er jeden Tag gewartet werden, die rund 70 Meter langen Schienen werden angeschaut und die E-Motoren überprüft", erklärt Seiwald. Für Kinder bis 10 Jahre steht sein Kinderland am Hauptplatz zur Verfügung. Der größte Lohn für seine Arbeit sei das Leuchten der Kinderaugen. Dass Seiwald dafür Weihnachten nicht zu Hause feiern kann - der Zug fährt auch am 24. Dezember -, damit hat er sich mittlerweile arrangiert. "Wir feiern Weihnachten jedes Jahr hier am Platz", lacht er.