Der Dienstag wird recht sonnig © (c) Smileus - Fotolia (Smileus)

Im Einflussbereich einer recht starken Nordwindströmung steigt der Luftdruck massiv an und das bringt uns im Tagesverlauf allgemein wieder deutlich sonnigeres Wetter zurück. Anfängliche Restwolken sowie Nebelfelder werden bald weniger und machen der Sonne Platz. Örtlich frischt kräftiger Nordföhn auf, mit welchem die Temperaturen etwa in Wernberg bis auf circa 5 Grad ansteigen können. "Die Luft fühlt sich dabei vor allem bei Wind insgesamt deutlich kälter an", sagt der Wetterexperte Werner Troger.