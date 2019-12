Facebook

Willitsch mit ihrer Mutter Uschi, die den Betrieb unterstützt © KK/Privat, Pacheiner

Ein Jahr lang haben die Villacherinnen Julia Sandrieser und Ruth Pekoll ihr Babyspa in Villach geführt. Im Herbst wurde erstmals bekannt, dass die beiden ihr Konzept aus zeitlichen Gründen verkaufen wollen. Wie nun bekannt wurde, hat sich eine neue Jungunternehmerin für das außergewöhnliche Konzept begeistern können. Seit Montag führt die 22-jährige Marie-Sophie Willitsch aus Treffen das Babyspa in der Kanaltalerstraße 1. "Ich wollte schon immer selbstständig sein und das Konzept ist genau das richtige für mich", so die Jungunternehmerin. Gemeinsam mit ihrer Mutter Uschi will sie künftig im Babyspa vermehrt Babymassagen, auch in Gruppen, anbieten. Willitsch ist ausgebildete Kursleiterin für Babymassagen und studiert aktuell Elementarpädagogik. Zusammenarbeiten will sie auch mit einer Hebamme und einem Frauenarzt.