Auch diese Tiefgaragen-Abfahrt beim Bahnhof wurde heuer begrünt © (c) Dieter Kulmer

Unter dem Motto „Villach lebt Grün“ setzt die Stadt Villach zahlreiche Maßnahmen, um nachhaltige Ressourcennutzung zu fördern. In diesem Jahr umgesetzte Projekte beinhalten zum Beispiel die Baumpatenschaften, eine Wanderallee am Hauptplatz, begrünte Buswartehäuschen, Radfahren am Hauptplatz und die Ausgabe von Baumsetzlingen für Neugeborene.