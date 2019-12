Die "Crazy Cheese Manufaktur" aus Niederösterreich bietet am Villacher Adventmarkt 14 verschiedene, teils ausgefallene Käsesorten an.

Marek Trojan verkauft ausgefallene Käsesorten © Holzfeind

Käsefans kommen bei Marek Trojan von der "Crazy Cheese Manufaktur" voll auf ihre Kosten. "Wir haben 14 verschiedene Sorten. Ob mild, Kräutergeschmack oder stark intensiv - es ist alles an Geschmacksorten mit dabei", lacht Trojan. Die Bergkäse werden in Österreich hergestellt, die ausgefalleneren nach eigenem Rezept und eigener Erfindung in Holland. "Wir haben Trüffelkäse mit Trüffel aus Istrien, Liebeskäse mit Tomate, Olive und Oregano oder Sorten mit Nuss, Lavendel und Chili", zählt der Käsekenner auf. Besonders sei der "extra alte Gouda": "Normalerweise reift der Gouda drei bis vier Monate, bei uns ist es drei bis fünf Jahre. Er schmeckt sehr würzig, aber auch mild", sagt Trojan.