Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neue Hansaton-Filiale in der Widmanngasse/Ecke Hans Gasser-Platz © Jandl

Jahrelang war die Filiale des Hörgeräte-Händlers Hansaton am Unteren Kirchenplatz beheimatet. Seit dem heutigen Montag ist das barrierefreie Geschäft nach mehrwöchigen Umbauarbeiten an seinem neuen Standort in der Widmanngasse/Ecke Hans-Gasser-Platz zu finden. Zuletzt war das Kärntner Heimatwerk (jetzt Postgasse) in diesen Räumlichkeiten angesiedelt.