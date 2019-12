Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen - Symbolfoto © APA

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Restaurant in der Villacher Innenstadt gerufen, da dort eine Person randaliere. In dem Lokal trafen die Beamten einen stark alkoholisierten 32 Jahre alten Mann aus Villach an. Er begann sofort, die Beamten zu beschimpfen, Gäste gaben an, dass sie von dem Mann belästigt und beschimpft worden seien.