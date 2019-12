Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In diesem Mehrparteienhaus ist es in der Nacht auf 17. August dieses Jahres zu der Gewalttat gekommen © Weichselbraun

Im Mordfall Neu-Feffernitz gibt es eine weitere, brisante Zeugenaussage: In der Nacht auf 17. August 2019 wurde eine schwangere, dreifache Mutter ermordet. Sie lag tot in der Badewanne ihrer Wohnung. Auch ihr ungeborenes Kind hatte nicht überlebt. Ein Kärntner wurde festgenommen. Der 36-Jährige ist seit August in Untersuchungshaft und steht im Verdacht, die Frau ermordet zu haben. Das Opfer war seine Geliebte, sie war von ihm – einem verheirateten Vater – schwanger. Der Mann bestreitet, etwas mit dem Mord zu tun zu haben.