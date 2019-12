Freitag bis Sonntag gibt es am Adventmarkt in Villach die Möglichkeit zum Ponyreiten.

Elena Steiner aus Feistritz an der Drau hat das Ponnyreiten bereits ausprobiert © Holzfeind

Prinzessin, Scarlett, Rocky, Ronja und Madame Cindy sind die heimlichen Stars am Villacher Adventmarkt. Auch heuer wieder bietet die Ponyfarm Rothenthurn mit dem Ponyreiten ein tierisches Erlebnis. "Wir sind schon seit Jahren hier und kommen immer gerne wieder, wenn wir sehen, wie wir die Kunden damit glücklich machen können", sagt Peter Hans Wegscheider. Immer freitags (14 bis 18 Uhr), samstags und sonntags (je 11 bis 18 Uhr) hat die kleine "Pferdefarm" am Oberen Kirchenplatz geöffnet. Den Ponys macht die Kälte übrigens nichts, sagt Wegscheider, der mittlerweile seit 45 Jahren in der Pferdebranche tätig ist: "Sie leben in einem Offenstall im Herdenverband und ihr Haarkleid ist deshalb entsprechend an die Temperaturen angepasst."