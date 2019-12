Marktschau Bei ihm gibt es die originale Villacher Schneekugel

Manfred Tidl vom Cafe Bellini in Villach hat für den Villacher Adventmarkt eigene Schneekugeln anfertigen lassen.

Manfred Tidl bringt den Schnee zumindest in der Kugel auf den Villacher Adventmarkt © Holzfeind

Während sich die Berge bereits in einem weißen Kleid präsentieren, lässt der Schnee weiter unten im Tal noch immer auf sich warten. Einen Hauch von Winterlandschaft kann man in der Adventhütte von Manfred Tidl vom Cafe Bellini erleben. Extra für den Villacher Adventmarkt lässt er jedes Jahr eigene Schneekugeln mit Villacher Symbolen anfertigen. Darin zeigt sich etwa der Villacher Stadtpfarrturm tief verschneit. "Wir sind die einzigen am Markt, die diese Kugel anbieten", sagt Tidl, der auch Spieluhren und Windlichter im Sortiment hat. Die Kundschaft ist breit gesät, sie kommt aus Ungarn, Slowenien, Italien, Österreich und der Schweiz.