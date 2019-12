Facebook

Anita Schöpfer verkauft in Villach Lammfell-Patschen © Holzfeind

Zahlreiche Kunden aus Österreich und Italien zieht es einmal jährlich zur Lammfell-Hütte am Oberen Kirchenplatz am Villacher Adventmarkt. "Wir verkaufen Handschuhe, Hauspatschen oder Hüttenschuhe. Alles mit dem Naturprodukt Lammfell einer Salzburger Firma, das atmungsaktiv ist und deshalb schön warm hält", erklärt Verkäuferin Anita Schöpfer. Sehr gefragt bei den Kunden seien auch die Lammfell-Schuheinlagen. Ob denn hauptsächlich bei der Hütte eingekauft wird, wenn draußen kalt ist? "Nein, nicht unbedingt, das hängt eher davon ab, wie die Kunden in Geschenkslaune sind", weiß Schöpfer. Wer mit Lammfell nichts am Hut hat, für den gibts am Adventstand auch Zirbenprodukte.