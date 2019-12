Andrea Köstenberger hat vor ihrer neuen Cafe-Bar in Villach einen Adventausschank eingerichtet. Dort serviert sie "Herzerlwärmer" nach altem Rezept.

Andrea Köstenberger hat das "Wohnzimmer" im Advent auch ins Freie verlagert © Holzfeind

Eine Cafe-Bar ohne Adventausschank: Das ist nichts für Gastronomin Andrea Köstenberger. "Eine gemütliche Atmosphäre mit vielen leuchtenden Lichtern gehört für mich in der Adventszeit draußen dazu", sagt sie. Deshalb hat sie ihr Cafe "Im Wohnzimmer", das sie erst heuer in der Widmanngasse in Villach eröffnet hat, kurzerhand auch ins Freie verlegt. "Wir bieten unseren Gästen ein besonderes Getränk: den Herzerlwärmer. Dieser wird nach einem alten Rezept aus Milch, Eiern und etwas Alkohol gemacht. Die Herstellung ist aufwendiger, wie Kuchen backen", lacht Köstenberger, die das Getränk immer freitags und samstags ab 18 Uhr ausschenkt. Dazu serviert sie Kärntner Reindling.