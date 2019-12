Facebook

Adriana Lungu am Villacher Adventmarkt © Holzfeind

"Es ist ein erster Probedurchlauf", sagt Adriana Lungu, während kleine Mini-Donuts genüsslich vor ihr in der Friteuse immer mehr die Farbe goldbraun annehmen. Das erste Mal sind ihr Mann Beniamin und sie heuer am Villacher Adventmarkt vertreten. "Wenn es gut ankommt, wollen wir nächstes Jahr wiederkommen", sagt Lungu. Die frischen Mini-Donuts werden nach altbewährtem Familienrezept aus ihrer ursprünglichen Heimat Rumänien zubereitet. "Meine Oma hat das schon so gemacht", sagt Lungu. Dazu gibt es verschiedene Toppings wie Erdbeer-, Schokoladen- oder Karamellsoße. Zusätzlich im Angebot hat die Adventhütte in der Widmanngasse auch Walnüsse und Trinkschokolade.