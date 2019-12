Die Sängerrunde St. Michael veranstaltet am Sonntag in Villach ein Gedenkkonzert für den guten Zweck.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sängerrunde St. Michael gedenkt am Sonntag dem verstorbenen Pfarrer Norman Tendis © KK/Privat

Die Sängerrunde St. Michael lädt am Sonntag, 8. Dezember, zum Adventsingen mit dem Musikensemble Rigolards. Das Konzert wird in Gedenken an den evangelischen Pfarrer Norman Tendis veranstaltet, der heuer im März bei einem tragischen Flugzeugabsturz in Äthiopien ums Leben gekommen ist. Der Erlös des Abends kommt einem karitativen Zweck zugute. Beginn des Konzerts in der evangelische Kirche ist um 18 Uhr. Karten gibt es unter der Nummer 0664-82 33 52.