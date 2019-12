Umstrittener Supermarkt in der Treffner Straße in Villach wurde fertig gebaut und öffnet heute seine Pforten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Spar-Supermarkt wurde in vier Monaten aufgebaut © Holzfeind

Viele Diskussionen und ein offener Brief einer Anrainerin an den Bürgermeister gingen dem Neubauprojekt voraus. Kritik gab es vor allen daran, dass die ehemalige grüne Wiese nicht zuletzt wegen 56 Parkplätzen zu sehr zur „Betonwüste“ werde. Mittlerweile ist der neue Spar-Supermarkt in der Treffner Straße, Ecke Meerbothstraße, fertig gebaut, heute wird eröffnet. „Unser neues Ladenkonzept setzt auf eine gemütliche Marktplatzatmosphäre“, sagt Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol.