Der Villacher Unternehmer Georg Hohenwarter verkauft in der Drauparkstraße nachhaltige Lampen aus recycelten Schlagzeugfellen. Store hat bis Weihnachten geöffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hohenwarter setzt auf Lampen aus recyceltem Material © Holzfeind

Auf Lampen aus gebrauchten Schlagzeugfellen hat sich der Villacher Georg Hohenwarter spezialisiert. Jetzt hat der kreative Kopf in der Drauparkstraße einen Pop-Up-Store eröffnet. „Ziel ist es, meinen Bekanntheitsgrad zu steigern“, so Hohenwarter, der auch andere Unternehmer, die nachhaltig denken, mit ins Boot geholt hat. So gibt es im Store Produkte der Fruchtmanufaktur Lind aus der Steiermark, Crafted Beer vom Villacher Turmstüberl oder „Zerum“-Mode aus Bio-Baumwolle zu kaufen. Geöffnet hat der Store allerdings nur bis Weihnachten.