Am 14. Dezember spielen "Matakustix" und "The Preachers" live auf dem Villacher Hans-Gasser-Platz. Der Eintritt ist frei.

Matakustix gastieren am 14. Dezember auf dem Hans-Gasser-Platz © Stadtmarketing/kk

Die Aufbauarbeiten für das Ö3-Weihnachtswunder von 19. bis 24. Dezember auf dem Hans-Gasser-Platz in Villach laufen bereits auf Hochtouren und werden kommendes Wochenende abgeschlossen sein. Noch bevor dann die drei Ö3-Moderatoren Gabi Hiller, Robert Kratky und Andi Knoll in ihr gläsernes Studio einziehen, lädt das Stadtmarketing Villach am Samstag, 14. Dezember, mit einem Open-Air-Konzert der Band „Matakustix“ (18 Uhr) zur weihnachtlichen Platzeröffnung ein. Als Vorband fungieren „The Preachers“ (16 Uhr), der Eintritt ist frei.