Am Dienstag kam es in einem Reitstall in Villach-Land zu einem Unfall. Eine 24-Jährige wurde dabei verletzt.

© Fuchs

Am Dienstag gegen 9 Uhr versuchte eine 24-jährige Pferdepflegerin in einem Reitstall in Villach-Land auf ein Pferd zu steigen. Dabei scheute das Pferd. Die 24-Jährige versuchte sich am Pferd festzuhalten und wurde dabei gegen die Hallenbande geschleudert. Durch den Aufprall wurde sie unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Villach eingeliefert.