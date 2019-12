Heute, Sonntag, nähert sich ein Tief. In Villach wird es wolkig, es bleibt aber bis am Abend trocken.

(Archivbild) © Weichselbraun

Abseits des Nebels scheint zunächst oft noch die Sonne. Tagsüber nähert sich heute, Sonntag, jedoch ein neues Tief aus dem Westen und damit fällt der Luftdruck. Von Süden her schieben sich daher bald auch neue Wolken heran, meist bleibt es aber bis zum Abend noch weitgehend trocken. Örtlich macht sich im Tagesverlauf teils föhniger Südwind bemerkbar, wie etwa im Rosental. Wichtiger Hinweis am Rande für alle wetterfühlige Menschen: Die derzeit ausgeprägte Wetterlage mit ihren wechselnden Wetterverhältnissen hält nicht nur uns Meteorologen, sondern auch so manchen Biorhythmus auf Trab. "Der immer wieder schwankende Luftdruck belastet etwa das Herz-Kreislauf-System", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts.