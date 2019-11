Sonniges, aber frisches Wetter kündigt sich heute, Samstag, in Villach an. Die Temperaturen steigen auf etwa 6 Grad.

(Archivbild) © Weichselbraun

Kalte Luftmassen aus dem Norden geraten unter kräftigen Hochdruckeinfluss. Damit kündigt sich heute, Samstag, tagsüber überwiegend sonniges, aber doch recht frisches Wetter in Villach an. Die meisten Wolken tummeln sich noch im Südosten (Richtung Zell). Die Wetterbedingungen sind absolut günstig für Unternehmungen im Freien. "Störend ist zumindest zeit- und gebietsweise eventuell der Nordostwind", weist der Wetterfachmann Werner Troger auf die luftigen Bedingungen hin. Mit Tageshöchsttemperaturen um 6 Grad (etwa in Finkenstein) ist es allgemein etwas kühler als zuletzt.