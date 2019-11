Facebook

Kubinec und Terschan, hier auf einem Archivfoto, freuen sich über die erste Haube © KK/Privat

Ganz unscheinbar wirkt sie, die „Freindal Wirschaft“ in der Sankt-Johanner-Strasse in Völkendorf bei Villach. Seit 2016 servieren dort Marcus Kubinec und Christoph Terschan Gaumenfreuden. Obwohl sie aus Prinzip nicht in Werbung investieren, sind die Tische so gut wie immer ausgebucht, das Lokal galt bisher als Geheimtipp. Seit der neue „Gault Millau“ erschienen ist, kann sich das kleine Lokal dem Rampenlicht allerdings nicht mehr entziehen. Es ist eines der rar gesäten Restaurants in Kärnten, das sich die erste Haube erkochen konnte.