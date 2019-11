Alte Bäume wurden am Friedhof in Bad Bleiberg gefällt. Bürger kritisieren, Bürgermeister argumentiert mit Sicherheit und Anrainerwünschen.

Zwei von zwölf Bäumen wurden gefällt © KK

Die Schlägerung zweier beinahe einhundertjähriger Thujenbäume am Gemeindefriedhof in Bad Bleiberg sorgt für Aufregung. Die Bäume wurden am Donnerstag – unter Protest einiger Bürger und von Grüne-Gemeinderat und Naturschützer Sepp Götz gefällt. „In Zeiten des Klimawandels kann man solche Schattenspender nicht einfach fällen“, kritisiert er.