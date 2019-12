Facebook

Die Pioniere arbeiten auf Hochtouren © KK/Mitterer

Nach den verheerenden Unwettern in der vergangenen Woche laufen in einzelnen Gemeinden noch immer die Aufräumarbeiten. In Stockenboi arbeitet das Bundesheer seit 20. November auf Hochtouren, um Straßen, die von Muren in Mitleidenschaft gezogen wurden, zu sichern. Die Zeit drängt, denn die Arbeiten sollen noch vor Wintereinbruch abgeschlossen werden, sagt Bürgermeister Hans Jörg Kerschbaumer (FPÖ). „Das Bundesheer hat deshalb die Anzahl der Jungwehrdiener für den Einsatz in Stockenboi aufgestockt. Dafür sind wir sehr dankbar, denn ohne ihre Hilfe würden wir schnell an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen“, so der Bürgermeister. Seit Donnerstag ist auch der letzte der drei abgeschnittenen Höfe im Gemeindegebiet wieder sicher über die Straße erreichbar.