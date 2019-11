Erstmals nimmt der Dobratsch-Naturpark heuer am „Berge lesen“-Festival der Alpenkonvention teil. Langlaufloipe nach Sperre wegen Sturmschäden wieder in Betrieb.

(Archivfoto) © KK

Mit dem Wort „Vitamin D“ für Dobratsch sollen heuer die Gäste in den Villacher Naturpark gelockt werden. Am Freitag wurde das Winterprogramm im Rahmen eines Pressegesprächs präsentiert. Neben Altbewährtem wie Vollmond-Schneewanderungen, Naturpark-Advent in der Schütt oder Winter unplugged (Nachtwanderung ohne künstliches Licht), wurde auch Neues verkündet. Erstmals wird der Naturpark am „Berge lesen“-Festival der Alpenkonvention teilnehmen. Unter dem Motto „Naturpark - einfach tierisch“ werden am 11. Dezember im Warmbaderhof die Autoren Gerhard Leeb, Bernd Matinschitz und Peter Iwaniewicz zu Gast sein.