Wetterprognose für Villach Am Freitag steigen die Chancen für die Sonne

Am Freitag dreht der Wind in der Höhe langsam mehr auf Nordwesten. Es strömen langsam etwas kältere Luftmassen über den Alpenhauptkamm zu uns. Dabei lockern die Wolken bei uns im Land vor allem nach Süden hin immer wieder auf und zum Teil zeigt sich sogar für etwas längere Zeit die Sonne, besonders in den Nachmittagsstunden. Es sollte dabei trocken bleiben und die Temperaturen steigen zum Beispiel in Treffen und Wernberg auf Werte um +8 Grad. "Vor allem in unseren südlichen Landesteilen sind Unternehmungen im Freien durchaus möglich", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger optimistisch.