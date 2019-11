Im Keller eines Seniorenwohnhauses in Villach brach ein Brand aus. Die Hauptfeuerwache Villach hatte die gefährliche Lage schnell unter Kontrolle. Es gab keine Verletzten.

Die Feuerwehr betrat unter Atemschutz die Kellerräumlichkeiten. © KLZ/Koscher

Am Mittwoch gegen 2 Uhr Uhr kam es im Keller eines Seniorenwohnhauses in Villach zu einer Rauchentwicklung. Die Nachtschwester war durch den Brandgeruch aufmerksam geworden und bemerkte den Rauch im Keller. Die eingetroffene Hauptfeuerwache Villach betrat unter Atemschutz die Kellerräumlichkeiten und konnte feststellen, dass es bei einem Entlüftungsgerät zur Überhitzung und in weiterer Folge zum Brand des Elektromotors kam.