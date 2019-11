Wetter In Villach wird es heute stürmisch

Facebook

Nach einer ruhigen Wetterphase kommt nun wieder etwas mehr Schwung in die Wetterküche. Aus Westen rückt heute, Mittwoch, nämlich eine Wetterfront näher. Vor allem auf den Bergen in Villach geht es allmählich ziemlich turbulent zu: "Aufgrund der Annäherung eines England-Tiefs frischt der Wind zunehmend lebhaft bis stürmisch auf", warnt der Wetterfachmann Werner Troger. Abseits der Nebelregionen gibt es einen Wechsel aus Sonne und dichteren Wolken, wobei die Wolken immer mehr Oberhand gewinnen. Richtung Dreiländereck und Gailtal setzt am Nachmittag vermehrt Regen ein. Weiter im Osten wird es erst gegen Abend oder nachts öfter nass. Es bleibt für die Jahreszeit sehr mild. Die Temperaturen schaffen örtlich fast 10 Grad mit den höchsten Werten im föhnigen Rosental (sogenannter Jauk-Wind).