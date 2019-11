Facebook

Zwischen Drau- und der Fußgängerbrücke sollen die Wasserspieleshows stattfinden © KK/Gfrerer Adobe Stock, KK

Zum Kirchtag und zu Silvester müssen die Villacher künftig ohne Feuerwerk auskommen. Dieses wurde heuer aus umweltpolitischem Gedanken abgesetzt. Auf bunte Lichtershows will die Draustadt aber trotzdem nicht verzichten. Stadt, Marketing und Tourismus planen für 2020 bereits die nächste Attraktion. Direkt an der Drau sollen unter dem Motto „Draupuls“ Wasserlichtershows das Publikum in den Bann ziehen: bis zu 40 Meter hohe Fontänen, Lasertechnik und Musik inklusive. Auf einem Steg zwischen den beiden Draubrücken soll die Wasserleinwand aufgebaut werden. Unterschiedliche 20-minütige Shows zu den Themen Klassik, Musical oder Rock´n Roll sind geplant.