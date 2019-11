Volles Haus in Astrid's Gourmet Garage in der Italiener Straße. Chocolatier Josef Zotter und Tochter Julia luden zur Verkostung.

Chocolatier Josef Zotter und Tochter Julia verköstigten jede Menge Promis © KK/Stadtmarketing

In der Villacher Italiener Straße wurde es am Freitag süß. Chocolatier Josef Zotter und Tochter Julia luden in Astrid's Gourmet Garage zur Verkostung. Die Schokoladenmanufaktur präsentierte neueste Kreationen, Weihnachtsschoko, Pralinen und besondere Kreationen - alles in Bio-Qualität, fairtrade und handgeschöpft.