Nach Unwetter in Feld am See Zivilschutzalarm aufgehoben, Bundesheer hat Fels abgeseilt

Bundesheer hat Arbeiten in steilem Gelände beendet. Alle Bürger von Feld am See dürfen wieder ihre Häuser betreten. Der Zivilschutzalarm konnte aufgehoben werden.