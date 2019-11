Nach Unwetter in Feld am See

Der Fels wird 200 Meter über steiles Gelände abgeseilt © Bundesheer

Auch wenn in Feld am See am Samstag wieder leichter Regen eingesetzt hat, sind die Pioniere des Bundesheers vor Ort, um im steilen und rutschigem Gelände jenen Felsen zu sichern und abzutransportieren, der eine Siedlung mit 15 Häusern bedroht.