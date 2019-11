Facebook

Tausende Besucher kommen jedes Jahr zu den weißen Parties © Daniel Raunig

Bis zurück in die 1970er-Jahre reicht die Geschichte der Party in Weiß. Damals feierte man die „Fete Blanche“ im Hotel Schloss Seefels. Später wurde die „Fabrik“ in Saag zur Partylocation. Mitgefeiert wurde längst auch auf anderen Plätzen (und teils unter anderen Namen) in Velden und rund um den Wörthersee.