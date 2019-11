Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick vom Dreiländereck © Webcam/kk

Wir liegen an der Vorderseite eines Tiefdruckgebietes in einer südlichen und somit auch föhnigen Höhenströmung. Der Südwind kann als Jauk sogar bis in die Niederungen durchgreifen. Dabei dominieren am Samstag bei uns auch die zumeist dichten Wolken und die Sonne hat es sehr schwer. Ganz chancenlos ist sie jedoch vor allem über den breiteren Tälern nicht. Außerdem sollte es zumeist auch trocken bleiben und lediglich auf den Bergen im Süden sind einzelne, leichte Schnee- oder Regenschauer nicht völlig auszuschließen.