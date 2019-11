Großeinsatz in Feld am See: Felsen müssen abgetragen werden, das nebelige Wetter erschwert den Einsatz. B98 Millstätter Straße ist wieder gesperrt.

Nach Unwetter in Feld am See

Der Hubschrauber ist gestartet © Oskar Höher

Ein spektakulärer Einsatz des Bundesheeres steht heute in Feld am See, Bezirk Villach Land, an. Jene großen Felsen, die eine Siedlung bedrohen, müssen abgetragen werden. Das Prozedere ist sehr aufwendig und gefährlich, die Felsen befinden sich in sehr steilem Gelände neben einem Bach.