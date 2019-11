Facebook

Aktuell kommt es wegen Fernwärme-Grabungsarbeiten in der Vassacher Straße Nummer 14 zu Verkehrsbehinderungen. Die Meister-Thomas-Straße wird im Kreuzungsbereich mit der Vassacher Straße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Geh- und Radweg in der Meister-Thomas-Straße und die Treffner Straße. Dauer der Arbeiten: bis 23. Dezember



Weil die Völkendorfer Straße feierlich eröffnet wird, kommt es am Samstag, 23. November, zwischen 8 und 13 Uhr bei den Häusern Nummer 25 und 26 zu einer Sperre. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet.



Am Sonntag werden die Gleisanlagen im Bereich der Eisenbahnkreuzung in der Rennsteiner Straße saniert. Von Sonntag, den 24. November um 6 Uhr früh, bis Montag, 25. November um 18 Uhr, wird dort die Fahrbahn gesperrt.



Grabungsarbeiten für die Kelag Fernwärme führen in der Nürnberger Straße zu Verkehrsbehinderungen. Dauer: Montag, 25. November, bis 13. Dezember.



Auch in der Reitschulgasse Nummer 12 wird ab Montag, 25. November, gegraben. Dort kommt es bis zum 15. Dezember zu Verkehrsbehinderungen.



In der Dollhopfgasse Nummer 3 bis zur Dreschnigstraße werden Kanalschächte saniert, daher muss dort von Montag, den 25. November, bis zum 20. Dezember mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.