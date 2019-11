Nach dem tragischen Badeunfall am Faaker See, bei dem ein sechsjähriger Bub ertrank, muss sich der Badebetreiber vor Gericht verantworten. Heute hätte ein Lokalaugenschein stattfinden sollen.

Der Unfall ereignete sich in einem Strandbad am Faaker See © KK/Feuerwehr

Nach dem tragischen Badeunfall am Faaker See, bei dem im Juni 2018 ein sechsjähriger Bub ertrunken war, sollte es heute zu einem Lokalaugenschein am Unglücksort, dem Strandbad Schaffler, kommen. Dieser ist Teil des noch ausstehenden Prozesses gegen den Badebetreiber und seine Lebensgefährtin, die am Tag des Unfalls im Bad mitarbeitete. Verantworten müssen sie sich wegen mangelnder Kennzeichnungspflicht des Nichtschwimmerbereiches und vernachlässigter Aufsichtspflicht.